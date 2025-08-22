Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αργά το βράδυ μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα, η οποία κατακαίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες και δυο πεζοπόρα τμήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρα, κάνει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά μαίνεται μεταξύ της Μηλιάς Μετσόβου και της Κρανιάς Γρεβενών. Τα πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έδωσαν μάχη με τις φλόγες ώστε να μην περάσουν την κορυφή του βουνού, ενώ από νωρίς το πρωί οι φλόγες – όπως μετέδωσε η ΕΡΤ- κατεβαίνουν δύσβατη πλαγιά, βρίσκοντας καύσιμη ύλη και δημιουργούν νέες μικροεστίες.

Σκαπτικά μηχανήματα καταβάλουν προσπάθειες να ανοίξουν περάσματα ώστε να προσεγγίσουν την περιοχή πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ καταφθάνουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Στο σημείο πνέουν άνεμοι εντάσεως 5-6 μποφόρ.