Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (24/5), σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Θορικού Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Καλύβια κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 18 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.