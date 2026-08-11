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Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 10 το πρωί στα Καμένα Βούρλα, κοντά στην Εθνική Οδό, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και γεωργικές εκτάσεις της περιοχής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες δυνάμεις να καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς σε μεγαλύτερη έκταση και να αντιμετωπιστεί άμεσα το περιστατικό.
Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και η εξέλιξη του μετώπου, παρακολουθούνται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.