Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 10 το πρωί στα Καμένα Βούρλα, κοντά στην Εθνική Οδό, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και γεωργικές εκτάσεις της περιοχής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες δυνάμεις να καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς σε μεγαλύτερη έκταση και να αντιμετωπιστεί άμεσα το περιστατικό.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και η εξέλιξη του μετώπου, παρακολουθούνται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.