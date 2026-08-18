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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Kόμαρα, του Δήμου Διδυμοτείχου, του Έβρου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 1 ελικόπτερο.
Επιπλέον, υπάρχει η συνδρομή μηχανημάτων έργου ΟΤΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ότι έχουν καεί περίπου τέσσερα στρέμματα δασικής έκτασης.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Kόμαρα Έβρου. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026