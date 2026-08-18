Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Kόμαρα, του Δήμου Διδυμοτείχου, του Έβρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 1 ελικόπτερο.

Επιπλέον, υπάρχει η συνδρομή μηχανημάτων έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ότι έχουν καεί περίπου τέσσερα στρέμματα δασικής έκτασης.