Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή των Κουφαλίων στη Θεσσαλονίκη, όπου εκδηλώθηκε φωτιά γύρω στις 13:00 σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ελικόπτερο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Λίγο αργότερα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.