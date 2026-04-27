Φωτιά μικρής έκτασης ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σήμερα (27/4) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Μαγνησίας, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, η οποία έσπευσε στο σημείο με οχήματα για την κατάσβεση.

Στο χώρο κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι ή τραυματισμοί. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό προκλήθηκε από μία ομάδα 12 κρατουμένων, οι οποίοι έβαλαν φωτιά σε σκουπίδια και κλινοσκεπάσματα, μεταξύ των οποίων και μια κουβέρτα. Κατά τη μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής κράτησης για λόγους ασφαλείας, επιχείρησαν να αποδράσουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να διαφύγουν.