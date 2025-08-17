Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 17/08 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 33 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εναέρια μέσα, με δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
