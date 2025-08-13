Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στα Μέγαρα πριν από λίγα λεπτά, λίγο μετά 3:30 πμ τα ξημερώματα της Τετάρτης, καίγοντας σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 95 πυροσβέστες δύο ομάδες πεζοπόρων και 30 οχήματα της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Η νέα αυτή φωτιά στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία κάτω από την παλιά χωματερή, η οποία κάηκε πριν από λίγες μέρες.

Η φωτιά φαίνεται να είναι σχετικά κοντά σε κατοικημένες περιοχές και εξαιτίας των ανέμων ολοένα και δυναμώνει. Οι πυροσβέστες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο αλλά το έργο τους δυσκολεύουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.