Έντονη ανησυχία επικρατεί για την τύχη ενός κτηνοτρόφου στα Μέγαρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται, με τις έρευνες των αρμόδιων αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του.

Την ίδια ώρα, η περιοχή της Βένιζας στα Μέγαρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, ενώ προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές. Οι κάτοικοι καταγράφουν τις πληγές που άφησαν οι φλόγες, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή και την αποτίμηση των ζημιών.