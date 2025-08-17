Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 17/08 σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.