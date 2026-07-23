Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τη 13:00 το μεσημέρι, στα Οινόφυτα βοιωτίας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Η φωτιά έκαιγε χαμηλή βλάστηση και καλάμια.

Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν στο σημείο 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα της Πυροσβεστικής και 4 εναέρια μέσα εκ των οποίων 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026