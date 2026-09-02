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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, στον Δήμο Σπατών-Αρτέμιδος, στην περιοχή Πετροκορυφή.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προκειμένου να κατασβέσουν την φωτιά, κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Επιπλέον στην κατάσβεση συμμετέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής.
Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 14 οχήματα και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026