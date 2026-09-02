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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, στον Δήμο Σπατών-Αρτέμιδος, στην περιοχή Πετροκορυφή.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προκειμένου να κατασβέσουν την φωτιά, κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Επιπλέον στην κατάσβεση συμμετέχουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.