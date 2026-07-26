Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη στη Φθιώτιδα, καθώς ενισχύθηκαν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο, στον Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12:30 σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων. Ευτυχώς, στην περιοχή δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Στην επιχειρησιακή μάχη για την κατάσβεση λαμβάνουν μέρος:

Επίγειες δυνάμεις: 55 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ καθώς και εθελοντές.

Εναέρια μέσα: 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του μετώπου μέσω εικόνας από drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.