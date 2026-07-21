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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού την Τρίτη (21/7), λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Φαιστού.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026
Η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026