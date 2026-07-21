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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού την Τρίτη (21/7), λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112  καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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