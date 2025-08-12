Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Χίο, με το 112 να καλεί τους κατοίκους εφτά περιοχών να απομακρυνθούν

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Και στη συνέχει στάλθηκε και δεύτερο: Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς Καρδάμυλα.

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Αρωγή παρέχουν δύο ελικόπτερα, όμως ο δήμαρχος του νησιού Γιάννης Μαλαφής, κάνει έκκληση για ενίσχυση των εναέριων μέσων

Ακολούθησε νέο «112» με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται σε Πιραμά και Παρπαριά να απομακρυνθούν προς Βολισσό.

Στις 4.30 νέο μήνυμα από το «112» εστάλη για προληπτική εκκένωση των περιοχών Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή προς την πόλη της Χίου.