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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πρωί της Παρασκευής 31 Ιουλίου, δημιουργήθηκε ένταση όταν κρατούμενος τουρκικής καταγωγής αντέδρασε στην μεταφορά του.

Στην ένταση αυτή συμμετείχαν και άλλοι κρατούμενοι που πήγαν να του συμπαρασταθούν.

Σύμφωνα με πηγές, ο Τούρκος κρατούμενος θα οδηγούνταν στο αεροδρόμιο, αφού επρόκειτο να απελαθεί από την χώρα.

Πριν από λίγη ώρα έγινε επέμβαση της αστυνομίας μέσα στις φυλακές.

Βίντεο από τη φωτιά: