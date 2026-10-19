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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λίγο μετά τις 14:10 το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή της Φανερωμένης, στη Θεσπρωτία.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από 26 πυροσβέστες, 7 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ το έργο της κατάσβεσης συνδράμει ενεργά και ο Δήμος Φιλιατών, διαθέτοντας υδροφόρες.

Τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.