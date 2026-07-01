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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας, εξαιτίας της οποίας μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026