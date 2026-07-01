Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας, εξαιτίας της οποίας μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.