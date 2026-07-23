Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξεσπασε γύρω στις 16:00 σε αγροτική έκταση στη Γαλάτιστα του Δήμου Πολυγύρου, χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνέδραμαν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής από τη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχηματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026