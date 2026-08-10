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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08) σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη της Ηλείας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

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