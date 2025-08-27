Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε οικοπεδικούς χώρους κατά μήκος της Λεωφόρου Λαυρίου, στο ύψος του Βιολογικού στο Θορικό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο της Παλιομακάριζας Αττικής υπάρχει ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα, εκδόθηκε μήνυμα για τους κατοίκους του Θορικού από το 112, προκειμένου να εκκενώσουν προς Λαύριο:

Η πυρκαγιά κατακαίει καλαμιές και ελαιόδεντρα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία της, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Εν τω μεταξύ, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Λαυρίου στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων Shell, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Λαυρίου και από το ύψος του κυκλικού κόμβου Λαυρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.