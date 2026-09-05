Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Μέσα Λέσβου. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα οχήματα και έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι από αέρος έκαναν ρίψεις νερού οκτώ εναέρια μέσα, επτά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: