Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην Μαμουλάδα Ναυπακτίας.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, για την επιχείρηση της κατάσβεσης συγκεντρώθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και τρία εναέρια μέρα.
Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά:
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.
Η ανάρτηση της πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026