Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Ιουνίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην Μαμουλάδα Ναυπακτίας.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, για την επιχείρηση της κατάσβεσης συγκεντρώθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και τρία εναέρια μέρα.

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Η ανάρτηση της πυροσβεστικής: