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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο.
Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων από την 1η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026
Βίντεο από τους πυκνούς καπνούς που έχουν υψωθεί στην περιοχή:
«Κλείστε πόρτες και παράθυρα»
Το προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονται στην περιοχή, καλεί τους πολίτες να προστατευτούν από τους καπνούς, δίνοντας σαφή οδηγία: «Παραμείνετε σε κλειστούς χώρους, κλείστε παράθυρα και πόρτες».
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξηροπήγαδο #Μάνδρας της Π.Ε. #Δυτικής_Αττικής
‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️…
— 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026
Οι οδηγοί που κινούνται στην Εθνική Οδό στο ύψος της Μάνδρας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Πηγή: Thriassio και Πυρκαγιά Ενημέρωση