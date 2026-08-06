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Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Μεγάλη Χώρα στο Αγρίνιο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Αυγούστου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε λιοστάσι στην περιοχή της Υψηλής Παναγιάς, πιθανότατα από κολώνα ηλεκτρισμού.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη, καθώς και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σημειώνεται ότι για τη σημερινή ημέρα η περιοχή έχει καταταχθεί σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Δείκτης 3).
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026
Οι κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν πως η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα.
Τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας (Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).
Πηγή: agrinionews