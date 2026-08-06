Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Μεγάλη Χώρα στο Αγρίνιο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Αυγούστου σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε λιοστάσι στην περιοχή της Υψηλής Παναγιάς, πιθανότατα από κολώνα ηλεκτρισμού.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη, καθώς και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι για τη σημερινή ημέρα η περιοχή έχει καταταχθεί σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Δείκτης 3).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Οι κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν πως η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα.

Τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας (Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).

Πηγή: agrinionews