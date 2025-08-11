Tο μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) ξέσπασε φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Οι δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους.