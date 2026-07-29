Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Λέσβο, εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που ξεσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης και της γρήγορης εξάπλωσης του μετώπου, εστάλη πριν από λίγο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Ειδικότερα, η ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο».

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Wildfire in #Plomari of the regional unit of #Lesvos ‼️ If you are in the area, move away to #Plomari beach towards #Agios_Isidoros ‼️ Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Μάχη με τις φλόγες από γη και αέρα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν σημαντικά. Αυτή την ώρα, στο μέτωπο της φωτιάς μάχη δίνουν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα καθώς και πολυάριθμοι εθελοντές.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς πριν απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Πλωμάρι, #Λέσβος και επιχειρούν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 13 οχήματα, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Πηγή: Lesvosnews.net