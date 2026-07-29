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Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Λέσβο, εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς που ξεσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης και της γρήγορης εξάπλωσης του μετώπου, εστάλη πριν από λίγο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα για λόγους ασφαλείας.

Ειδικότερα, η ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο».

 

Μάχη με τις φλόγες από γη και αέρα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν σημαντικά. Αυτή την ώρα, στο μέτωπο της φωτιάς μάχη δίνουν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα καθώς και πολυάριθμοι εθελοντές.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς πριν απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

 

Πηγή: Lesvosnews.net

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