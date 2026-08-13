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Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στη Μακύνεια της Ναυπάκτου το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08).
Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο και επιχειρεί για την κατάσβεση.
Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.
Ταυτόχρονα, εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μακύνεια #Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι ή #Ναύπακτο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM…
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
Πηγή: nafpaktianews