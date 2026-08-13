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Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στη Μακύνεια της Ναυπάκτου το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08).

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής βρίσκεται στο σημείο και επιχειρεί για την κατάσβεση.

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ταυτόχρονα, εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μακύνεια #Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς #Μεσολόγγι ή #Ναύπακτο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026

Πηγή: nafpaktianews

tempo24news