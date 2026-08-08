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Φωτιά ξέσπασε στη Νάξο το απόγευμα του Σαββάτου (8/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μικρή Βίγλα.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Νάξο επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος .

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νάξου.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.