Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (21/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου, στην περιοχή Λουτρόπυργος.
Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.
Νωρίτερα, μήνυμα 112 εστάλη προς τους κατοίκους της περιοχής Νεράκι, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς υπάρχουν σπίτια.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνοδευόμενοι από 14 οχήματα, ενώ υπήρξε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
