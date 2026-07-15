Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον Γαλλικό ποταμό, στη Νεοχωρούδα του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 18:00, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί εντολή προληπτικής εκκένωσης.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό δύσκολες συνθήκες, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς την περιοχή και να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής για την εξέλιξη της πυρκαγιάς