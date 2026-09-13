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Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 14:10 το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στη Πελασγία Φθιώτιδας.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες μέχρι αυτή την ώρα, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επιπλέον υπάρχει η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2026