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Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 14:10 το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στη Πελασγία Φθιώτιδας.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες μέχρι αυτή την ώρα, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επιπλέον υπάρχει η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.