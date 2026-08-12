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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/08) στην περιοχή του Ιμέρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις Αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη από υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

 

Με αφορμή την πυρκαγιά, ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στις περιοχές Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας να καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Μαρώνεια, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Οι πολίτες θα πρέπει να παραμένουν σε επιφυλακή και να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες αρμόδιες Αρχές.

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