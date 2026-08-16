Βίντεο «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το μεσημέρι της Κυριακής, 16 Αυγούστου, δύο ξεχωριστές εστίες πυρκαγιάς στο νησί της Σαλαμίνας. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, σημαίνοντας διπλό συναγερμό σε μια ημέρα που έχει χαρακτηριστεί ως πολύ υψηλού κινδύνου (Κατηγορία 4).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχτηκε την πρώτη κλήση για το συμβάν στις 14:45. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πλέον επικίνδυνη εστία εντοπίζεται στην περιοχή Περιστέρια, όπου οι φλόγες καίνε δασική έκταση σε επικίνδυνη απόσταση από κατοικημένη ζώνη. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν και ένα δεύτερο, ενεργό μέτωπο στην περιοχή Σελήνια.

Οι καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί από κάμερα που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια: