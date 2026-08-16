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Βίντεο «Ζούγκλας»: Δανάη Μαραγκού
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το μεσημέρι της Κυριακής, 16 Αυγούστου, δύο ξεχωριστές εστίες πυρκαγιάς στο νησί της Σαλαμίνας. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, σημαίνοντας διπλό συναγερμό σε μια ημέρα που έχει χαρακτηριστεί ως πολύ υψηλού κινδύνου (Κατηγορία 4).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχτηκε την πρώτη κλήση για το συμβάν στις 14:45. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πλέον επικίνδυνη εστία εντοπίζεται στην περιοχή Περιστέρια, όπου οι φλόγες καίνε δασική έκταση σε επικίνδυνη απόσταση από κατοικημένη ζώνη. Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν και ένα δεύτερο, ενεργό μέτωπο στην περιοχή Σελήνια.
Οι καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί από κάμερα που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια:
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ταυτόχρονη εκδήλωση των πυρκαγιών. Για τον σκοπό αυτό, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
Ενισχύονται εκ νέου οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Ενισχύονται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγη ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο μέτωπο.
Συγκεκριμένα, πλέον επιχειρούν 192 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 48 οχήματα καθώς και Εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας.
Με πλοία απομακρύνονται οι κάτοικοι
Για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην παραλία Σαντερλή επιχειρούν δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και τέσσερα σκάφη του ΛΣ -ΕΛΑΚΤ .
Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.
Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει τέσσερα ασθενοφόρα και μια μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης.
Οι καπνοί είναι ορατοί σε μεγάλη απόσταση
«Στα Περιστέρια το δυσκολότερο μέτωπο» - Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια
Σε νεότερη ενημέρωση μέσω της ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, επισήμανε το ανησυχητικό γεγονός ότι οι δύο εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν σχεδόν την ίδια ακριβώς στιγμή.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στο μέτωπο της περιοχής Περιστέρια, ωστόσο και οι δύο πυρκαγιές πλησιάζουν απειλητικά σε σπίτια.
Για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης, ο κ. Αρτοποιός έκανε γνωστό ότι καθ’ οδόν προς το νησί βρίσκεται το ειδικό πυροσβεστικό πλοιάριο «Μουζακίτης», το οποίο αναμένεται να συνδράμει καθοριστικά το έργο των επίγειων και εναέριων μέσων από τη θάλασσα.
Αναφερόμενος στις αντίξοες συνθήκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες λόγω των ισχυρών ριπών, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι σύμμαχός μας ο αέρας», ενώ έκλεισε την τοποθέτησή του επιβεβαιώνοντας πως, δυστυχώς, υπάρχουν ήδη αναφορές για υλικές ζημιές σε κατοικίες.
Πυροσβεστικά οχήματα σπεύδουν στο νησί με ferry boat
Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Ενισχύονται περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πλέον επιχειρούν 146 πυροσβέστες, με εννέα ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, καθώς και εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.
Βίντεο από τα Περιστέρια
Οι καπνοί είναι ορατοί από την περιοχή του Σαρωνικού
Νέο μήνυμα για εκκένωση στην Κακή Βίγλα
Στις 15:35 ακολούθησε νέο μήνυμα του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην Κακή Βίγλα να απομακρυνθούν επίσης προς Αιάντιο.
Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112
Η εγγύτητα της φωτιάς σε οικισμούς, σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, οδήγησε τις Αρχές στην άμεση ενεργοποίηση του 112 για την προστασία των πολιτών:
Στις 14:55, εστάλη το πρώτο μήνυμα προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.
Δέκα λεπτά αργότερα, στις 15:05, η κατάσταση επέβαλε την αποστολή νέου μηνύματος, με το οποίο δόθηκε ρητή εντολή σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και στο Αίας Κλαμπ να απομακρυνθούν άμεσα, με κατεύθυνση προς το Αιάντιο.
Στις 15:32, ήχησε εκ νέου το 112, για νέες εκκενώσεις: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές ΔΕΗ Χαλίωτη και Περάνι Σαλαμίνας, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρο Περιστερίων προς Αιάντειο».
Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Για την ανακοπή της πορείας της φωτιάς, εν μέσω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 18 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνεπικουρούμενοι από πλήθος εθελοντών.
Παράλληλα, 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ ο Δήμος Σαλαμίνας συνδράμει ενεργά στο έργο της κατάσβεσης διαθέτοντας τις υδροφόρες του.