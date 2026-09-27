Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (27/9), περίπου στις 15:15, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι στην Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Επιπλέον υπάρχει η συνδρομή του Δήμου Σαλαμίνας με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πέρανι, #Σαλαμίνας.

Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόροων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2026

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στους κατοίκους της περιοχής, που βρίσκονται κοντά στο σημείο, να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους.

Οι πολίτες καλούνται να μετακινηθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστερίου προς το Αιάντειο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.