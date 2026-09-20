Συναγερμός έχει σημάνει στην ευρύτερη περιοχή του Χώνου Σητείας και συγκεκριμένα κοντά στη Ρούσα Εκκλησιά, μετά την εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπιση της.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, με πυροσβεστικές δυνάμεις από το Λασίθι και το Ηράκλειο να έχουν σπεύσει στην περιοχή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες καίγεται χορτολιβαδική έκταση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν, 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης και υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή. Οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν στην επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σήμερα στην Κρήτη, καθιστούν δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής.