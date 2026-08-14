Δικογραφία σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΕΔΔΗΕ, που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης, αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, σχηματίστηκε από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για την φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο σημείο, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα, από όπου προέκυψε η τεκμηρίωση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς στη Σίβηρη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε όταν δέντρα έπεσαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων σε καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ, προκαλώντας σπινθήρες.

Κατά τις ίδιες πηγές, δύο αρμόδιοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους σήμερα (14/8) στον Εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Επισημαίνεται ότι έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.