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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Σκύρο.

Η πυρκαγιά ξεσπασε στην περιοχή Κολυμπάδα, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης για τον περιορισμό του μετώπου προτού πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στο έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο προσπαθώντας να οριοθετήσουν την εστία. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Με οπτικό υλικό από το eviaonline.gr

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