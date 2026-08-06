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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Σκύρο.

Η πυρκαγιά ξεσπασε στην περιοχή Κολυμπάδα, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης για τον περιορισμό του μετώπου προτού πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στο έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Κολυμπάδα νήσου Σκύρου. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και 4 α/φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο προσπαθώντας να οριοθετήσουν την εστία. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Με οπτικό υλικό από το eviaonline.gr