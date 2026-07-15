Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλίου, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή της Σουρωτής, στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω του γεγονότος ότι στην ευρύτερη περιοχή όπου μαίνεται η φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά και λόγω των καιρικών συνθηκών, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε άμεσα το 112. Με το προειδοποιητικό μήνυμα, οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στη Σουρωτή καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Επίγεια και εναέρια μάχη με τις φλόγες

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στη δημιουργία αναχωμάτων ώστε να μην πλησιάσουν οι φλόγες στα διάσπαρτα σπίτια. Αυτή την ώρα στο σημείο επιχειρούν:

21 πυροσβέστες με 8 οχήματα .

2 ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς, στοχευμένες ρίψεις νερού από αέρος.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν πολύτιμη συνδρομή εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης που υποστηρίζουν τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για τον γρήγορο περιορισμό του μετώπου.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.