Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία νωρίς το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην Θεσπρωτία. Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς και για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος κάνουν ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: