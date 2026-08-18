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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (18/08) στην Θήβα Βοιωτίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

 

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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