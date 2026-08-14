Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (14/8) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Βάρδα Ηλείας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά έγινε γνωστή περίπου στις 17:30, με αποτέλεσμα να δοθεί αμέσως εντολή για την ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.