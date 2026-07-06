Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές της Κρήτης το μεσημέρι της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον δήμο Βιάννου, στο Ηράκλειο.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 13:00 σε αγροτική έκταση πλησίον της περιοχής Αφράτι. Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε το μέτωπο υπάρχουν κυρίως αγροτικές καλλιέργειες και ελαιώνες, γεγονός που έθεσε αμέσως σε πλήρη ετοιμότητα τις δυνάμεις κατάσβεσης.

Οι συνθήκες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 6 μποφόρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη συγκεκριμένη ημέρα η περιοχή βρισκόταν ήδη σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων

Η αντίδραση του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις να καταφέρουν να οριοθετήσουν τη φωτιά μέσα σε περίπου 40 λεπτά από την εκδήλωσή της. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν:

18 πυροσβέστες με 5 οχήματα .

με . 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ.

της 3ης ΕΜΟΔΕ. 1 ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις από αέρος.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και του δήμου Βιάννου.

Έρευνα για τα αίτια

Καθώς οι πυροσβέστες εργάζονται για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου. Στόχος του κλιμακίου είναι η πλήρης διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο ξέσπασμα της φωτιάς.