Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην περιοχή της Βροντούς Πιερίας, θέτοντας σε ετοιμότητα τις πυροσβεστικές Αρχές.

Για την αντιμετώπιση του μετώπου επιχειρούν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται από αέρος με τη συνδρομή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Η ιδιομορφία της περιοχής και η φύση της καύσιμης ύλης καθιστούν την κατάσβεση απαιτητική, καθώς η χαμηλή βλάστηση εγκυμονεί τον κίνδυνο ταχείας επέκτασης, ιδιαίτερα όταν ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα με την προσπάθεια οριοθέτησης της φωτιάς, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων, συλλέγοντας στοιχεία για την πλήρη εξιχνίαση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το συμβάν.

Πηγή: makedonikanea