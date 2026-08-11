Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης 11 Αυγούστου, καθώς ξέσπασε φωτιά στην Ζάκυνθο. Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση στην περιοχή του Μαραθιά.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, Παράλληλα, έγινε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου και επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Ήχησε 112 για ετοιμότητα

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναγράφεται στο προειδοποιητικό μήνυμα που έστειλε στους κατοίκους της περιοχής η Πολιτική Προστασία.

Το μήνυμα του 112: