Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.
Επίσης, ήχησε το «112» προκειμένου οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια και η πυροσβεστική καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μην απειληθούν.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025