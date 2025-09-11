Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Επίσης, ήχησε το «112» προκειμένου οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια και η πυροσβεστική καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μην απειληθούν.