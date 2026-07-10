Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου, καθώς στην Αγιάσο Λέσβου ξέσπασε πυρκαγιά.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα έχουν σπεύσει και επιχειρούν στο σημείο. Ειδικότερα, για την κατάσβεση την πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δείτε την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγιάσο Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 24 # πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ηςΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από μία εγκαταλελειμμένη κατοικία στην περιοχή Μπουτζάλια και αυτή την ώρα κινείται προς τον Άγιο Πανέρα. Σημειώνεται πως στην περιοχή μετέβησαν, ο δήμαρχος της Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας με τους αντιδημάρχους Χρήστο Τσιβγούλη και Νίκο Καρασάββα.

Ήχησε το 112

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής και έγραφε «Μείνετε σε εγρήγορση και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».