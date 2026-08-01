Συναγερμός επικρατεί στην Πυροσβεστική για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση του Δήμου Αιγιαλείας.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν επικίνδυνα προς τους γειτονικούς οικισμούς του Νέου Ερινεού και της Αρραβωνίτσας, επιβάλλοντας την άμεση και σημαντική ενίσχυση τόσο των επίγειων, όσο και των εναέριων δυνάμεων κατάσβεσης.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Πανόραμα #Αιγιαλεία και επιχειρούν 96 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 9ης #ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Στις δύο κύριες εστίες της φωτιάς επιχειρούν πλέον 96 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 4 εξειδικευμένες ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί 30 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 8 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.

Παράλληλα, το δύσκολο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν ουσιαστικά υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το ιστορικό της πυρκαγιάς

Στις 11.20 το πρωί του Σαββάτου 01/08, μέσω 112, δόθηκε νέα εντολή απομάκρυνσης από τις περιοχές Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Αγ. Θεοδώρους και Λιδορίκι.

Χαρακτηριστικό της έντασης του πύρινου μετώπου είναι το γεγονός ότι στον Νέο Ερινεό μια βίλα κάηκε ολοσχερώς, παρότι διέθετε πισίνα και τέσσερις δεξαμενές νερού.

Από το βράδυ της Παρασκευής 31 Ιουλίου, μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές της Αιγιάλειας.