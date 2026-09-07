Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, πλησίον του 612ου χιλιομέτρου της Εγνατίας Οδού, πάνω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Για την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για τον περιορισμό του μετώπου, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή από υδροφόρες των τοπικών ΟΤΑ.

O Δήμος Αλεξανδρούπολης στέλνει χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρες, προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον του 612ου χλμ. Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026

Στο σημείο έχει ήδη μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Πηγή: evros-news