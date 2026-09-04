Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχειρησιακή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Ανάβυσσο Αττικής, όπου το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε στις 16:30, με τις φλόγες να καίνε χαμηλή βλάστηση, υποχρεώνοντας τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δώσουν σκληρή μάχη για την προστασία των σπιτιών.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 19 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνεισφέρουν παράλληλα υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ την έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ανάβυσσος #Αττική #εναέρια #Πυροσβεστική #Φωτιά