Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχειρησιακή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Ανάβυσσο Αττικής, όπου το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε στις 16:30, με τις φλόγες να καίνε χαμηλή βλάστηση, υποχρεώνοντας τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δώσουν σκληρή μάχη για την προστασία των σπιτιών.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 19 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνεισφέρουν παράλληλα υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβυσσο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ την έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.